Земельная реформа: США призвали Украину обеспечить антикоррупционные гарантии

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала власти Украины принять дополнительные подзаконные акты, обеспечивающие антикоррупционные гарантии земельной реформы.

Об этом она сказала во время выступления на форуме "Украина 30. Земля".

"Принятие закона, который прекратил мораторий на продажу сельхозземли, - прорывной момент, что позволит владельцам земли иметь больше гибкости в использовании имущества, которым они владеют", - сказала Квин.

По ее словам, должны быть приняты дополнительные подзаконные акты, обеспечивающие антикоррупционные гарантии.

Она также напомнила о принятии Радой в последние недели законов, важных для имплементации земельной реформы.

"Надо сделать больше, чтобы реализовать эти законы. Законопроект, который создает частичные гарантии займов для мелких фермеров, должен быть принят. Этот закон обеспечит, чтобы каждый украинец имел возможность участвовать в фермерском бизнесе", - сказала Квин.

"Жизненно важно, чтобы владельцы земли и общины знали свои права и как их защитить. Мы призываем правительство и медиа инициировать кампанию по информированию общественности для обеспечения понятной, точной информацией", - добавила временная поверенная в делах США в Украине.

Она заверила, что США вместе с ЕС и партнерами из Всемирного банка готовы поддержать правительство Украины в осуществлении земельной реформы, которая будет отвечать интересам всех украинцев.

Экономическая правда