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Шмыгаль: за первые четыре месяца года розничная торговля выросла на 14%

Воскресенье, 23 мая 2021, 10:00
 

За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области. 

 "Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.

Напоминаем:

Оборот розничной торговли в Украине в марте 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с февралем, а за три месяца года – на 7,5% против аналогичного периода прошлого года.

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Экономическая правда
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