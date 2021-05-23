Шмыгаль: за первые четыре месяца года розничная торговля выросла на 14%
Воскресенье, 23 мая 2021, 10:00
За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.
"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.
Напоминаем:
Оборот розничной торговли в Украине в марте 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с февралем, а за три месяца года – на 7,5% против аналогичного периода прошлого года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua