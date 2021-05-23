Шмыгаль: за первые четыре месяца года розничная торговля выросла на 14%

За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.

"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса", - отметил он.

Напоминаем:

Оборот розничной торговли в Украине в марте 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с февралем, а за три месяца года – на 7,5% против аналогичного периода прошлого года.