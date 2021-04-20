Все разделы
Укр / Рус

Розничная торговля с начала года выросла на 7,5%

Вторник, 20 апреля 2021, 18:20
 

Оборот розничной торговли в Украине в марте 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с февралем, а за три месяца года – на 7,5% против аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В годовом измерении объем оборота розничной торговли вырос на 13,1%.

Наибольшими темпами в январе-марте розничная торговля росла в Киевской (+14,6% против января-марта 2020 года), Черновицкой (+13,7%) и Винницкой (+12,5%) областях.

Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за этот период, но самым маленьким он был в Кировоградской (+0,2%), Харьковской (+0,8%) и Черкасской (+1,1%) областях.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

торговля Госстат

powered by lun.ua
Материалы по теме
В РФ обещают не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив 20 апреля 2021, 16:35
Блокировка Суэцкого канала: В Египте арестовали судно Ever Given 13 апреля 2021, 16:20
Лаша Тумбай, или как украинский бизнес переориентируется на европейские рынки 8 апреля 2021, 21:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!