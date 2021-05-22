СМИ: Socar предложит TERM-контракты украинским компаниям

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar New Enegry, будущий оператор поставок ресурсов "Роснефти" в Украину, начала предметные переговоры о сотрудничестве с украинскими импортерами СУГ.

Об сообщает enkorr со ссылкой на источники.

TERM-контракт — пакетное предложение, когда в "нагрузку" к дизтопливу компаниям предлагают также купить бензин.

Издания пишет, что на протяжении 18-19 мая в киевском офисе компании Socar были проведены встречи с ведущими операторами, в частности с WOG, OKKO, "БРСМ", "Авантаж-7", KLO.

"Планируется, что первый объем по TERM-контрактам компания сможет предложить с июля 2021 г.. В трейдерских кругах циркулирует информация о том, что премия по контракту может составить $25/т к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest.

По словам участников встреч, Socar New Enegry анонсировал конкретику в части дифференциала по TERM-контрактам на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Опрошенные собеседники отмечают, что Socar New Enegry акцентирует на готовности начать отгрузки СУГ в конце мая, хотя операторы считают такую вероятность крайне низкой.

"Это не происходит так быстро. В лучшем случае первые объемы поедут в первой декаде июня", – считает один из опрошенных трейдеров.

Напоминаем:

Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.