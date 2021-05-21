Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине

Android-версия приложения Clubhouse 21 мая заработала в Украине.

Об этом сообщает AIN.UA.

Отмечается, что журналисту издания удалось обнаружитьприложение в Google Play и установить его на телефоне.

Скриншот: AIN.UA

"Через несколько часов после релиза в Google Play некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse забанил их аккаунты.

Дело в том, что компания ограничила доступ пользователей, которые ранее нашли способ, как установить iOS-версию на Android. С такой же проблемой столкнулись те, кто cменил устройство Apple на Android - до одного аккаунта может быть привязан один номер телефона", - говорится в сообщении.

Скачать приложение на Android можно по ссылке.

Напомним:

Сообщалось, что социальная сеть для аудиообщения Clubhouse запустила тестовую версию приложения для операционной системы Android.

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