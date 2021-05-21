Firefly Aerospace украинца Полякова доставит миссию на Луну вместе со SpaceX
Компания FireFly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова подписала контракт со SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost на Луну в 2023 году.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе FireFly Aerospace.
Отмечается, что модуль доставит 10 научных приборов NASA на поверхность Луны в рамках программы "Артемида".
"Blue Ghost полетит на Луну на ракете Falcon 9, одной из самых грузоподъемных ракет на рынке. Это позволит осуществить перелет с минимальным использованием двигателей Blue Ghost, дав возможность посадочному модулю доставить более 150 кг полезной нагрузки на поверхность Луны", - пояснили в компании.
"Это очень важная миссия, над которой работают лучшие инженеры и известные компании в сфере космоса. Такая кооперация играет большое значение для дальнейшего развития всего человечества", - заявил основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.
Firefly получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну в феврале 2021 года.
"С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в Техасе, США", - добавили в компании.
Модуль Blue Ghost совершит посадку в Море Кризисов, что на видимой стороне Луны. В его задачи входит доставка полезной нагрузки на орбиту Луны и затем на поверхность спутника за 14 дней.
"Артемида" - космическая программа NASA, меа которой - "отправления первой женщины и очередного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году, а также создание там инфраструктуры для дальнейшей отправки астронавтов на Марс.
Программа действует в кооперации с частными компаниями, такими как Firefly Aerospace, и космическими агентствами.
Firefly Aerospace - частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги - от низкой околоземной орбиты до Луны.
Firefly предлагает запуск, перемещение в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.
Напомним:
Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно завершила первый раунд венчурного финансирования. Было привлечено почти 200 миллионов долларов, а общая стоимость компании значительно превысила 1 миллиард долларов.
Экономическая правда
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