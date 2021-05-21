"Укрзализныця" продаст непрофильных активов на 18 миллионов

"Укрзализныця" начала продажи непрофильных активов через электронные аукционы, на первом этапе планируется продать 11 активов на сумму 18 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Всего компания определила 182 непрофильных актива, из которых 11 выставят на продажу на первом этапе через систему "Prozorro.Продажи". Среди них - 6 магазинов, помещения спортклуба и 4 нежилых помещения.

От реализации первой партии непрофильных активов Укрзализныця планирует получить около 18 млн грн.

"Так исторически сложилось, что Укрзализныця имеет большое количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Вместо этого мы вынуждены тратить средства на их содержание ", - отметил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

Он добавил, что таким образом вместо прибыли эти активы генерируют лишние расходы. Поэтому в компании решили их продавать для "максимально эффективного их дальнейшего использования новыми собственниками".

Отмечается, что также проведут отдельную маркетинговую кампанию для привлечения максимального количества участников к аукционам. После первых конкурсов в УЗ выполнят анализ заинтересованности рынка и начнут следующие этапы реализации.

Напоминаем:

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Экономическая правда