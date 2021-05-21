"Схемы": Белорусский олигарх, который не попал под санкции СНБО, сотрудничал с подсанкционным заводом Медведчука

Коллаж: "Схемы"

Белорусский олигарх Николай Воробей не попал под украинские санкции, хотя сотрудничал с тем бизнесом Виктора Медведчука, который был основанием введения санкций СНБО относительно политика и связанных с ним структур.

Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый) и программы "Давайце разбирацца" белорусского телеканала "Белсат".

Журналисты обнаружили, что компании с орбиты Воробья, приближенного к Александру Лукашенко, сотрудничали с "Новошахтинским заводом нефтепродуктов" (ОАО "НЗНП") - в течение 2018-2020 годов во время его контроля Медведчуком и его женой Оксаной Марченко доставляли в Европу и Украину продукцию завода.

"Этот завод Медведчука-Марченко в Ростовской области, связанные с ним управленческие и транспортные компании, а также сам Медведчук с женой попали под действие украинских санкций, поскольку Совет нацбезопасности обвинил завод в сотрудничестве с российскими гибридными силами на востоке Украины.

Этот белорусский олигарх близок к Медведчуку и Козаку настолько, что они пользуются одним самолетом и политики держат счета в его банке. Теперь мы обнаружили, что структуры с орбиты Николая Воробья помогали сбывать продукцию сейчас подсанкционного завода Медведчука-Марченко. При этом сам Воробей не попал под санкции СНБО", - говорится в материале.

Расследователи ссылаются на данные международной таможенной базы Import Genius.

Согласно этим данным, 15 000 тонн нефтепродуктов "Новошахтинского завода" в течение 2018-2020 годов доставила в Эстонию компания NT Bunkering.

А другая компания - NT Marine - в декабре 2020 года доставила 252 тонн битума с "Новошахтинского завода" в Украину.

Отмечается, что NT Bunkering и NT Marine зарегистрированы в Эстонии, де-юре контролируются эстонским бизнесменом Алексеем Чульцем.

"Однако дочерние структуры этих компаний в России тесно переплетаются с российскими компаниями Николая Воробья - имеют общего директора и соучредителя Алексея Лисенкова.

На этого же Алексея Лисенкова, сообщали белорусские СМИ, записана австрийская компания, владеющая самолетом, которым пользовалась семья Александра Лукашенко", - говорится в расследовании.

Медведчук отрицает сотрудничество с Николаем Воробьем.

А ответы от самого Воробья на запрос журналисты не получили.

Напомним:

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

Дизельным топливом, которое производит завод, которым владеет жена нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляют российские танки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, заявил секретарь СНБО.

Компании семьи белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к Лукашенко и Медведчуку, который не попал под санкции в Украине, зарабатывают на реализации программы президента "Большое строительство".