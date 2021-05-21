Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх заработал 320 миллионов на "Большом строительстве" – "Схемы"

Николай Воробей

Компании семьи белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к Лукашенко и Медведчуку, который не попал под санкции в Украине, зарабатывает на реализации программы президента "Большое строительство".

Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый) и программы "Давайце разбирацца" белорусского телеканала "Белсат".

Расследователи обнаружили, что в прошлом году белорусский "Нефтебитумный завод" Воробья существенно увеличил поставки битума в Украине, где основными конечными покупателями продукции стали участники "Большого строительства".

"Анализируя данные таможни, "Схемы" отметили, что белорусский завод Воробья чаще всего реализовывал свою продукцию в Украину не напрямую, а через украинскую фирму "БелКазТранс Украина" своего 38-летнего сына и полного тезки - Николая Николаевича Воробья, гражданина Украины.

А тот при перепродаже субподрядчикам "Большого строительства" выставлял уже гораздо более высокую цену, что в конечном счете повышало его финальную стоимость", - говорится в материале.

По подсчетам журналистов, на "Большом строительстве" фирмы, связанные с Воробьем, по состоянию на конец марта 2021 года заработали 320 млн грн.

При этом на запрос "Схем" в "БелКазТранс Украина" ответили, что не являются участником проекта "Большое строительство", продает битум большим нефтетрейдерам и не сотрудничает с бюджетными организациями.

Журналисты также выяснили, что деятелность Воробья в Украине не ограничивается поставкой битума - начиная с 2019 года он стремительно вошел сразу в три стратегические сферы украинской экономики.

"Например, в 2020 году его белорусская компания "БелКазТранс" импортировала около половины дизельного топлива, которое поставлялось в Украину из РФ.

"Это поставки дизельного топлива из России, которые по трубопроводу доходят до Гомеля и дальше перегружаются в железнодорожные вагоны и поставляются в Украину. Это просто посреднические услуги", - рассказал главный редактор профильного журнала "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Расследователи обращают внимание, что украинские активы белорусского олигарха оформлены на членов его семьи, граждан Украины.

В частности, компания его сына, "БелКазТранс Украина", кроме импорта битума, в 2020 году обеспечивала логистику при импорте российского угля для украинских металлургических предприятий и электростанций.

"Любым компаниям, кроме "БелКазТранс Украина ", не давали согласие на перевозку чиновники российских железных дорог.

По информации от наших членских компаний, которые потеряли долю на рынке - это почти 100%. По объемам это - самый большой транзитер", - рассказал президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

В расследовании также говорится, что услугами компании сына Воробья пользуются крупнейшие промышленные группы Украины.

"Согласно данным от источников "Схем" в налоговой, с марта 2020-го и до сих пор эта компания регулярно получает оплату за свои экспедиторские услуги от крупнейших потребителей угля в Украине - холдингов "Метинвест" и "ДТЭК" Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука ", - говорится в материале.

В "ДТЭК" ответили, что действительно с весны 2020 года сотрудничали с "БелКазТранс Украины", но сейчас не работают с этой компанией напрямую.

В холдинге "Метинвест" подтвердили, что до сих пор сотрудничают с "БелКазТранс Украина", но отметили, что выбрали ее на тендерной площадке. В компании Виктора Пинчука комментариев к публикации материала не предоставили.

Отмечается, что помимо обеспечения логистики, структуры, связанные с олигархом, занимались непосредственно импортом угля в Украину в условиях, когда российские власти выдавали разрешения на поставки этого сырья в Украину.

"В декабре 2019 года эстонская компания NT Marin, которую журналисты связывают с Воробьем, получила разрешение от российского правительства на почти 50% от поставок угля в Украину. В марте 2020 года крупнейшие импортеры смогли получить такие разрешения самостоятельно.

Но, как обнаружили "Схемы", в 2021 году NT Marin продолжила в качестве посредника импортировать уголь. В конце марта в Украину начала поставки также другая эстонская фирма, связанная с Воробьем - NT Bunkering. В то же время эти эстонские компании (NT Bunkering и NT Marine) в течение 2018-2020 годов поставляли нефтепродукты российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" (ОАО "НЗНП") в ЕС (в частности в Эстонию) и Украину", - говорится в расследовании.

"То есть компании с орбиты Николая Воробья сотрудничали с российским заводом Медведчука "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (ОАО "НЗНП") - в течение 2018-2020 годов поставляли в Европу и Украину продукцию завода.

Но сам белорусский олигарх Николай Воробей не попал под украинские санкции, хотя сотрудничал с тем бизнесом Виктора Медведчука, который был основанием введения санкций СНБО относительно украинского политика и связанных с ним структур", - отмечают расследователи.

В то же время сам Медведчук отрицает сотрудничество с Воробьем. "Мы дружим. Никаких совместных бизнес-интересов нет и ничего не было", - сказал Медведчук на вопрос "Схем".

Журналисты также установили, что в Украине живет два сына Воробья от предыдущего брака, а часть семей вовлечена в бизнес. Кроме старшего сына Николая, продажей нефтепродуктов занимается его жена (невестка олигарха) - Валерия Воробей - через украинскую компанию "Укрбелнафтопродукт".

Ответ от Воробья на информационный запрос журналисты не получили.