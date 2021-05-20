Премьер дал первые поручения Любченко

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение новоназначенному первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко активизировать законопроектную деятельность министерства.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Представил команде Министерства экономики нового руководителя - Алексея Любченко. Он будет совмещать эту должность с должностью первого вице-премьер-министра.

Впереди много задач. Минэкономики приняло на себя обязательства подать наибольшее количество законопроектов. Поэтому сразу дал поручение господину Любченко активизировать законопроектную деятельность ведомства", - написал глава правительства.

"Считаю, опыт, который имеет Алексей Николаевич, пригодится для воплощения важных задач, поставленных перед министерством", - добавил он.

Напомним:

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

Экономическая правда