Украинский Google заплатила миллион штрафа по решению "антимонопольщиков"
Украинский филиал Google, ООО "Гугл", оплатила 1 млн грн штрафа за непредоставление информации Антимонопольный комитет в рамках расследования.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет потребовал информацию в компании для расследования по заявлению ФЛП о блокировании его аккаунта в приложении "Google Мой бизнес".
Отмечается, что компания не предоставляла Комитета востребованную информацию более чем год, что сделало невозможным полноценное рассмотрение ведомством заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.
Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании.
Экономическая правда
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