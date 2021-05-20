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Украинский Google заплатила миллион штрафа по решению "антимонопольщиков"

Четверг, 20 мая 2021, 12:27
 

Украинский филиал Google, ООО "Гугл", оплатила 1 млн грн штрафа за непредоставление информации Антимонопольный комитет в рамках расследования.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет потребовал информацию в компании для расследования по заявлению ФЛП о блокировании его аккаунта в приложении "Google Мой бизнес".

Отмечается, что компания не предоставляла Комитета востребованную информацию более чем год, что сделало невозможным полноценное рассмотрение ведомством заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф размером в миллион гривен на украинский филиал Google, ООО "Гугл", за непредставление информации в расследовании.

Экономическая правда

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Google ТЭК

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