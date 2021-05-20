Фонд энергоэффективности запустит кабинет в "Дії"
Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" рассчитывает запустить возможность подачи заявки на участие в программе "Энергодом" через портал "Дія" в начале июля.
Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.
"Мы рассчитываем, что если все удастся, то в начале июля ОСМД смогут коммуницировать онлайн с Фондом через портал"Дія", - сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.
Она также назвала диджитализацию и запуск IT-платформы для подачи заявок через портал государственных услуг "Дія" одним из ключевых приоритетов в работе фонда на текущий год.
По состоянию на 14 мая учреждение получило 665 заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов на участие в программе термомодернизации многоквартирных домов "Энергодом".
Всего в проектную, имплементационную или завершающую стадий перешли 353 проекта модернизации общей стоимостью около 2,7 млрд грн.
Прием заявок от ОСМД на участие в программе по энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом" от Фонда энергоэффективности начался с 3 сентября 2019 года.
Программа предусматривает частичное возмещение расходов на меры по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мер/работ для пакета "Легкий" и 50% - для пакета "Комплексный".
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Экономическая правда
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