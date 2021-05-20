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Фонд энергоэффективности запустит кабинет в "Дії"

Четверг, 20 мая 2021, 10:45

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" рассчитывает запустить возможность подачи заявки на участие в программе "Энергодом" через портал "Дія" в начале июля.

Об этом сообщает Фонд энергоэффективности.

"Мы рассчитываем, что если все удастся, то в начале июля ОСМД смогут коммуницировать онлайн с Фондом через портал"Дія", - сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

Она также назвала диджитализацию и запуск IT-платформы для подачи заявок через портал государственных услуг "Дія" одним из ключевых приоритетов в работе фонда на текущий год.

По состоянию на 14 мая учреждение получило 665 заявок от объединений совладельцев многоквартирных домов на участие в программе термомодернизации многоквартирных домов "Энергодом". 

Всего в проектную, имплементационную или завершающую стадий перешли 353 проекта модернизации общей стоимостью около 2,7 млрд грн.

Прием заявок от ОСМД на участие в программе по энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом" от Фонда энергоэффективности начался с 3 сентября 2019 года. 

Программа предусматривает частичное возмещение расходов на меры по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мер/работ для пакета "Легкий" и 50% - для пакета "Комплексный".

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Экономическая правда

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энергоэффективность энергозбереження Минцифра

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