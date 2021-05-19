Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко первым вице-премьером

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики.

Об этом написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет", – написал Гетманцев.

Он добавил, что рассмотрение кадровых вопросов состоится на заседании Верховной Рады 20 мая.

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Напомним:

17 мая депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда