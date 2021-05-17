"Слуги народа" утвердили кандидатуры на должности министров

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Источник: председатель фракции Давид Арахамия журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатура господина Любченко.

Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова - господин Ляшко".

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета, основной причиной внесения в Верховную Раду представления об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

Предыстория:

В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министраздравоохранения Максима Степанова.

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Сам Степанов, которого Шмыгаль предлагает отправить в отставку, обвиняет в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.

Более половины украинцев не поддерживают отставку министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на сейчас, согласно опросу группы "Рейтинг".

Украинская правда