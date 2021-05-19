Правительство назначило временного руководителя Минэкономики

Кабмин на заседании 19 мая временно возложил исполнение обязанностей министра экономики на Ирину Новикову.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который участвовал в заседании правительства.

Ирина Новикова работает заместителем министра экономики с июля 2020 года.

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Напомним:

"Слуга народа" внесла представление о назначении Александра Кубракова министром инфраструктуры и Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

17 мая депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Экономическая правда