Ключевой актив ИСД может перейти под контроль Таруты - сын совладельца корпорации

В прошлом году на ключевой актив корпорации ИСД, завод ISD Dunaferr, начались рейдерские атаки - таким образом второй совладелец ИСД Сергей Тарута может пытаться присвоить себе активы.

Об этом сын совладельца ИСД Эдуард Мкртчан рассказал в интервью ЭП.

По его словам, единственным и главным активом компании является венгерский завод ISD Dunaferr. Однако с ноября прошлого года со стороны Сергея Таруты происходили попытки рейдерского захвата этого завода.

"Сначала его дочь Татьяна, пользуясь тем, что является членом совета директоров ISD Dunaferr, попыталась изменить все руководство, затем завод пытались захватить люди Таруты с фальшивыми доверенностями и титушки", - рассказал Мкртчан-младший.

Так, в апреле около 50 человек пришли на территорию венгерского завода во главе с Иштваном Мико, у которого якобы есть доверенность от имени Steelhold Limited, с целью захвата завода, но им помешала полиция.

В то же время, добавил он, Тарута в интервью утверждает, что не знает этих людей.

хотя на заводе говорят, что названный Тарутой "какой украинец с доверенностью Внешэкономбанка", Франц Владимир Фон Габсбург-Лотринген, пытался проникнуть на завод вместе с его дочерью Татьяной.

Мкртчан объяснил, что ИСД владеет заводом ISD Dunaferr через кипрскую компанию Steelhold Limited. "Сторона Таруты каким образом штампует доверенности от имени ВЭБа и Steelhold и таким образом пытается захватить управление заводом ISD Dunaferr", - добавил он в интервью.

В частности, речь идет о доверенности якобы от ВЭБа на управление венгерским заводом на именя этого Франца Владимира Габсбурга-Лотрингена. Сам ВЭБ отрицает наличие такой доверенности.

Таким образом, считает Мкртчан-младший, Сергей Тарута хочет зайти в управление заводом и присвоить себе его активы.

Читайте больше о корпоративных конфликтах на ИСД, дальнейшей судьбе компании, неизвестных деталях совместного ведения бизнеса Олегом Мкртчаном и Сергеем Тарутой и угрозах от чеченцев-коллекторов в материале ЭП: Сын совладельца ИСД Эдуард Мкртчан: если что-то произойдет, хочу, чтобы знали: это сделал Тарута

Экономическая правда