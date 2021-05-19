Правительство приняло постановление, которое позволит работать "инвестняням"
Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономическому обоснования инвестпроектов - это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, в технико-экономическом обосновании (ТЭО), которое инвестор подает в Минэкономики, должна содержаться следующая информация:
- результаты анализа социально-экономических показателей проекту и оценку его социального эффекта;
- финансовый анализ проекту;
- общий объем государственной поддержки и бюджетная эффективность;
- описание технической реализации;
- выявлены риски;
- срок и этапы реализации проекта и тому подобное.
Напоминаем:
В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.
Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.
Экономическая правда
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