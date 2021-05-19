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Правительство приняло постановление, которое позволит работать "инвестняням"

Среда, 19 мая 2021, 14:23
 

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономическому обоснования инвестпроектов - это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, в технико-экономическом обосновании (ТЭО), которое инвестор подает в Минэкономики, должна содержаться следующая информация:

  • результаты анализа социально-экономических показателей проекту и оценку его социального эффекта;
  • финансовый анализ проекту;
  • общий объем государственной поддержки и бюджетная эффективность;
  • описание технической реализации;
  • выявлены риски;
  • срок и этапы реализации проекта и тому подобное.

Напоминаем:

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Экономическая правда

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инвестиции Кабмин

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