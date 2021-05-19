Кредитов по госгарантиям выдали 2,5 миллиарда за три месяца

За три месяца работы программы банки выдали кредитов по государственным гарантиям на портфельной основе на сумму 2,49 млрд грн, за первый месяц - только 166 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, по состоянию на 1 мая банками предоставлено 1273 кредитов в рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса через инструмент государственных гарантий на портфельной основе.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченным государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1 млрд 166 млн гривен. Это около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3 млрд 930 млн гривен).

В то же время, "Приватбанк" выдал 881 кредит на сумму 809 млн грн и почти исчерпал лимит гарантий - 97%.

В региональном разрезе первенство держит Киев - 244 млн грн, а также Ровенская (168 млн грн) и Львовская (153 млн грн) области.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (475), сельского хозяйства (308) и перерабатывающей промышленности (183).

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится. Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в апреле планируется выделение дополнительного лимита портфельных госгарантий банкам.

С февраля банки начали выдавать кредиты, частично обеспеченные государственными гарантиями - по состоянию на 1 марта их выдали 166,15 млн гривень.

Экономическая правда