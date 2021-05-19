Фонд гарантирования не смог отсудить главный офис "Аркады" в апелляции

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов о признании недействительными договоры, в результате которых самый дорогой актив банка "Аркада", главный офис, был выведен из собственности.

Об этом сообщает Finbalance.

Так, 12 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского райсуда г. Киева. Им ФГВФЛ было отказано в иске о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привело к выводу из собственности банка "Аркада" его главного офиса.

Кроме того, суд также отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда на другое постановление Печерского суда, которым был снят арест с главного офиса и с земельного участка под ним. Арест накладывался судебным постановлением от 19.08.2020 по ходатайству ФГВФЛ в рамках обеспечения иска Фонда.

Главный офис банка "Аркада", как ранее отмечали в ФГВФЛ является самым дорогим активом банка. Его оценочная стоимость - более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка.

Отсутствие подтверждения прав банка на офис "создает предпосылки для уменьшения уровня удовлетворения требований кредиторов банка", отреагировали в Фонде на решение Печерского суда в марте.

Напоминаем:

Суд отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к банку "Аркада" и связанным компаниям о признании недействительными договоры, заключение которых привело к выводу из собственности главного офиса.

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