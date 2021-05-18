В первом квартале прибыль Оператора ГТС упала на четверть

Оператор ГТС Украины за 1 квартал 2021 года получил 4,6 млрд грн чистой прибыли - это на 1,7 млрд грн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что более 80% дохода ОГТСУ от основной деятельности получены в результате международных операций, и не более 20% приходится на внутренний рынок.

"Поэтому, учитывая плановое сокращение в 2021-24 годах транзита газа с 65 млрд кубометров до 40 млрд кубометров, согласно условиям текущего транзитного контракта, прибыль сократилась на 1,7 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - пояснили в компании.

Еще одним фактором, повлиявшим на результаты, в ОГТСУ назвали задолженность операторов ГРМ за отобранный газ из системы магистральных газопроводов. Сейчас долги и начисления к уплате операторов ГРМ составляют почти 10 млрд грн.

"Оператор ГТС Украины успешно и эффективно начал этот год, о чем свидетельствует прибыль в размере 4,6 млрд грн. Однако на результат повлияли задолженности облгазов, наращенные в течение февраля-марта 2021-го.

На сегодня операторы ГРМ имеют задолженность почти 10 млрд грн. В соответствии этой сумме увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ был бы почти вдвое больше - 8,6 млрд грн", - заявил финансовый директор Оператора ГТС Украины Юрий Кулик.

При этом, движение денежных средств от операционной деятельности ОГТСУ в 1 квартале составило 1 млрд грн против 7 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

"На результаты значительно повлияло стремительное увеличение объемов отборов из газотранспортной системы Украины операторами ГРМ и дальнейшее накопление дебиторской задолженности, что создает угрозу финансовой стабильности Оператора ГТС", - добавили в компании.

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Экономическая правда