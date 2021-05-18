Лишь 3% небанковских финучреждений раскрыли своих владельцев НБУ

В течение первого месяца документы о своих структуры собственности в Национальный банк подали лишь 3% поставщиков финуслуг, они должны это сделать до 17 июня.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор также запустил страницу чтобы упростить представление документов о структуре собственности. На ней расположена инструкция по подаче информации, часто задаваемые вопросы и тому подобное.

По словам директора Департамента лицензирования Александра Бевза, НБУ вскоре проведет мероприятие с разъяснением для небанковских финучреждений по представлению сведений.

В НБУ уже начали работать над полученными документами. Регулятор описал основные ошибки: они касаются особенностей формата представления данных, схематических изображений структуры собственности, подписей, оформление.

Напоминаем:

Небанковские финучреждения до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на своих сайтах, соответствующие требования утвердил Национальный банк.

Нормы касаются всех небанковских финучреждений кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Экономическая правда