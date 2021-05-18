Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек
Услугами Государственной налоговой службы на портале и в мобильном приложении "Дія" уже воспользовались более 5 млн человек.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
В частности, популярной стала комплексная услуга "Цифровой РНОКПП" - цифровое отражение в мобильном приложении Дія документа, удостоверяющего регистрацию лица в ГРФО. Этой услугой воспользовались 4900000 человек.
Также комплексной услугой "еМалятко" при регистрации рождения ребенка в ГРФО уже воспользовались 96 тысяч человек.
Услугу регистрации лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (в возрасте 14 - 18 лет) при оформлении паспорта гражданина Украины в форме карточки впервые "ID14" получили 78 тысяч человек.
На ближайшее время планируют реализовать через приложение Дія следующие проекты:
- для физических лиц - регистрация в ГРФО и внесении изменений, е-резидентство, уплата налогов, получение данных состояния расчетов с бюджетом;
- для бизнеса - делегирование полномочий на подписание документов, электронной лицензии, взятия на учет отдельных категорий налогоплательщиков, получения данных состояния расчетов с бюджетом, проверка акцизной марки и чека;
- в рамках экспериментального проекту через портал "Дія" перевести предоставление около 10 административных услуг ГНС.
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Экономическая правда
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