В Украине на сегодня отсутствует задолженность по выплате субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а средств на выплаты до начала отопительного сезона хватает.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Укринформ.

"На сегодняшний день задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя и обеспечивается их выплата в установленные сроки.

Сейчас того ресурса, который есть, хватает до начала отопительного периода", - сказал он.

По его словам, Минсоцполитики планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами к правительству и парламенту.

"Если бы основной идеей была экономия ресурса, то не было бы установлено переходного периода (для назначения субсидий - ред.)", - добавил он.

Напомним:

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.