Цього року до оптичного інтернету підключать більше 3000 сіл – Федоров

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2021 році до оптичного інтернету підключать більше 3000 українських сіл.

Про це він повідомив у Telegram.

"Ми запускаємо платформу проєкту "Інтернет-субвенція", а також публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проєкту. Ця платформа допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію", - зазначив Федоров.

За його словами, інтернет-субвенція в 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тисячі сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб.

"До інтернету підключаться 6000 лікарень, шкіл і бібліотек. Оптичний інтернет - найшвидший і надійний. Це фіксований швидкісний інтернет з використанням сучасних технологій. Саме його отримають українські села", - додав міністр.

Нагадаємо:

Протягом березня оператори мобільного зв’язку розширили мережі 4G, вперше підключили понад 400 міст і сіл – це 116,3 тисячі користувачів.

Еокномоічна правда