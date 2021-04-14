Всі розділи
Укр / Рус

Цього року до оптичного інтернету підключать більше 3000 сіл – Федоров

Середа, 14 квітня 2021, 15:55
 

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2021 році до оптичного інтернету підключать більше 3000 українських сіл.

Про це він повідомив у Telegram.

"Ми запускаємо платформу проєкту "Інтернет-субвенція", а також публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проєкту. Ця платформа допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію", - зазначив Федоров.

За його словами, інтернет-субвенція в 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тисячі сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб.

"До інтернету підключаться 6000 лікарень, шкіл і бібліотек. Оптичний інтернет - найшвидший і надійний. Це фіксований швидкісний інтернет з використанням сучасних технологій. Саме його отримають українські села", - додав міністр.

Нагадаємо:

Протягом березня оператори мобільного зв’язку розширили мережі 4G, вперше підключили понад 400 міст і сіл – це 116,3 тисячі користувачів.

Еокномоічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри інтернет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Раді зареєстрували законопроєкт про податкову систему "Дія. City" 14 квітня 2021, 15:30
Електронний акциз та сплата податків – що з’являться у "Дії" цьогоріч 13 квітня 2021, 10:56
Змінити оператора зі збереженням номера телефону стане простіше – Мінцифри 7 квітня 2021, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!