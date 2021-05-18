НБУ продал золотых памятных монет на 870 тысяч

НБУ на первом электронном биржевом аукционе по продаже золотых памятных монет "1 Гривня" 17 мая продал 23 памятные монеты на общую сумму почти 870 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели 23 памятные монеты "1 Гривня" на общую сумму почти 870 тыс гривень.

Подробные результаты аукциона будут опубликованы на официальном сайте Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий аукцион по продаже этой памятной монеты НБУ планирует провести 27 мая 2021 года - на торги предложат 50 шт. памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится в Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

Напомним:

Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету "1 Гривня", она изготовлена ​​из золота 999,9 пробы.

Экономическая правда