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НБУ продал золотых памятных монет на 870 тысяч

Вторник, 18 мая 2021, 13:00
 

НБУ на первом электронном биржевом аукционе по продаже золотых памятных монет "1 Гривня" 17 мая продал 23 памятные монеты на общую сумму почти 870 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели 23 памятные монеты "1 Гривня" на общую сумму почти 870 тыс гривень.

Подробные результаты аукциона будут опубликованы на официальном сайте Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий аукцион по продаже этой памятной монеты НБУ планирует провести 27 мая 2021 года - на торги предложат 50 шт. памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится в Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

Напомним:

Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету "1 Гривня", она изготовлена ​​из золота 999,9 пробы.

Экономическая правда

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НБУ монетарная база

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