МОЗ подписал соглашение для получения 90 миллионов долларов от Всемирного банка

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация", правительство получит 2,5 млрд грн кредита.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Украина получит около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Соглашение подписали Министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл) направят на поддержку приобретения вакцины, у 850 млн грн (30 млн долл) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19, а более 550 млн грн (20 млн долл) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

Напоминаем:

11 мая Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 млн долларов в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация", целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.

Экономическая правда