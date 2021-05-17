Кабмин уволил двух заместителей министра энергетики

Кабмин 17 мая уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.

Об этом свидетельствуют распоряжения № 444-р и № 445-р от 17 мая, опубликованные на Правительственном портале.

Как говорится в текстах обоих распоряжений, и Бойко, и Зорина уволили "в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти"(первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и увольняются с должностей Кабинетом Министров по представлению премьер-министра в соответствии с предложениями соответствующего министра).

Согласно ЗУ "О центральных органах исполнительной власти", в случае увольнения министра первый заместитель министра и замминистра увольняются с должностей Кабмином.

Юрий Бойко (тезка бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова) был заместителем министра энергетики, временно возглавлял ведомство после увольнения бывшей в.и.о Ольги Буславец в ноябре-декабре прошлого года.

С декабря обязанности министра энергетики выполнял Юрий Витренко.

После того, как главой НАК "Нафтогаз" назначили Юрия Витренко, Юрий Бойко снова временно возглавил ведомство.

Александр Зорин работал заместителем министра энергетики с 15 июля 2020 года.

Напомним:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

Экономическая правда