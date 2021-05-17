УЗ оплатила 18 миллионов штрафа от Антимонопольного комитета

Укрзализныця оплатила наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 18,3 млн гривень и прекратила взимать отдельную плату за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Укрзализныця обжаловала решение Комитета в суде. Однако Хозяйственный суд Киева в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Сейчас идет апелляционное производство.

Речь идет о введенном УЗ "Порядке проведения рейтинговой анализа деятельности грузовых станций", который определял критерии включения / исключения грузовых станций в/из перечня малодеятельных. Сам порядок и термин "малодеятельная грузовая станция" компания ввела самостоятельно.

На основе созданного перечня станций Укрзализныця единолично инициировала подписание со своими клиентами дополнительных соглашений к договорам о предоставлении услуг по перевозке грузов с/на малодеятельные станции.

Подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок, говорят в АМКУ, что создавало неравные условия получения услуги. Клиенты, которые пользовались малодеятельными станциями, платили больше за обслуживание грузов, чем те, которые этими станциями не пользовались.

Повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций УЗ взимала с 09.01.2019 до 03.09.2020. Эту услугу невозможно было бы ввести в условиях значительной конкуренции на рынке, ведь клиенты могли бы отказаться от подписания дополнительного соглашения. В 2018-2020 годах компания занимала 100% монопольное положение, добавили в АМКУ.

Анализ себестоимости услуги по обслуживанию малодеятельных станций показал, что она является экономически необоснованной. Следовательно, Комитет установил, что действия УЗ привели к ущемлению интересов других потребителей и обязал компанию прекратить нарушения.

В конце концов, общество уплатило полностью наложенный Комитетом штраф, сообщило о прекращении действия "Порядка определения" малодеятельных станций" и взимания дополнительной платы за обслуживание грузов на них.

Напоминаем:

В августе в прошлом Антимонопольный комитет признал дополнительную услугу "Укрзализныци" с подачи вагонов на малодеятельных станции необоснованным и наложил штраф на УЗ на 18 млн гривень.

Экономическая правда