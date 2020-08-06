"Антимонопольники" оштрафували УЗ на 18 мільйонів за нав’язану вантажоперевізникам послугу

Антимонопольний комітет визнав додаткову послугу "Укрзалізниці" з подачі вагонів на малодіяльні станції необгрунтованою та наклав штраф на УЗ на 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"До Комітету продовжують надходити заяви та звернення, в яких вантажовідправники та вантажоотримувачі скаржаться, що "Укрзалізниця" визначила певні залізничні станції, які вони використовують для відправлення або отримання вантажів, малодіяльними та в безальтернативному порядку запропонувало укласти додаткову угоду до договору про надання послуг, запровадивши Послугу "Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням".

При введенні такої Послуги, її вартість становила 170,38 грн без ПДВ (204,46 грн з ПДВ) за 1 вагон / 1 кілометр і в подальшому зростала.

Оскільки такі дії АТ "Укрзалізниця" містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет розпочав розгляд справи", - йдеться у повідомленні.

Комітет встановив, що АТ "Укрзалізниця" одноосібно, без прохання вантажовласників та без визначення з ними методів погодження тарифу, в безальтернативному порядку запровадило Послугу, встановило вартість на неї, а також визначило підстави для її застосування (застосовується після укладання додаткової угоди), а підписання додаткової угоди про надання Послуги є умовою надання Товариством послуг перевезень вантажів з/на малодіяльні вантажні станції, яку неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

АТ "Укрзалізниця" не змогло спростувати висновок Комітету про наявність та кваліфікацію вчиненого порушення.

Тому за результатами розгляду справи на засіданні 06.08.2020 Комітет наклав на УЗ штраф 18,28 млн грн та зобов’язав компанію "Укрзалізниця" припинити зазначене порушення.

Економічна правда



