МАУ продолжила отмену рейсов в Тель-Авив

Компания "Международные авиалинии Украины" снова отменила рейсы в Тель-Авив до 18 мая на фоне эскалации между израильской и палестинской сторонами.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа рейса PS 778 / 17MAY TLV - KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17 / 18MAY KBP-TLV-KBP и PS775 / 776 18MAY KBP-TLV-KBP отменяются", - говорится в сообщении.

С момента обострения конфликта авиаперевозчик совершил один рейс, а затем объявил об отмене всех последующих рейсов.

МАУ добавили, что пересматривать решение об отмене будут каждые 48 часов. Компания учитывает NOTAM, внутреннюю оценку рисков, действующие нормы аэропорта имени Бен-Гуриона и сообщения авиационных служб Украины и Израиля.

"На данный момент уровень угрозы авиационной безопасности по данным государственного авиационного регулятора Украине повышен, украинским перевозчикам рекомендуется воздержаться от полетов в Тель-Авив", - добавил Евгений Дыхне, директор МАУ.

Сейчас все рейсы Киев-Тель-Авив-Киев и Одесса-Тель-Авив-Одесса отменены до 18 мая включительно.

Напоминаем:

Европейские и американские авиакомпании, в том числе и украинский МАУ, отменяют рейсы в Тель-Авив из-за обострения конфликта между израильской и палестинской сторонами.

Экономическая правда