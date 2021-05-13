Авіакомпанії скасовують рейси до Тель-Авіва через ескалацію

Європейські та американські авіакомпанії, зокрема й українська МАУ, скасовують рейси до Тель-Авіва через загострення конфлікту між ізраїльською та палестинською сторонами.

Про це повідомляє Reuters, пресслужба МАУ.

Так, МАУ скасувала усі рейси до Тель-Авіва 13 травня, рейс PS 778 TLV - KBP 14 травня перенесено на 08:40, з прибуттям в Київ о 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту. Зазначається, що розклад змінили відповідно до NOTAM, виданого авіаційною владою Ізраїлю

British Airways (Британія), Virgin Atlantic (Британія), Lufthansa (Німеччина), Wizz Air (Угорщина) та Iberia (Іспанія) повідомили про скасування усіх рейсів до Тель-Авіва на тлі загострення конфлікту у Секторі Газа.

Virgin Atlantic скасувала рейси ввечері 12 травня, наразі вирішується питання запуску рейсі 13 травня. Iberia також скасувала рейси з Мадриду.

Німецька Lufthansa призупинила рейси до 14 травня (п’ятниця), до цієї дати відтермінувала свої рейси угорська Wizz Air.

Напередодні рейси скасували й низка американських перевізників: United Airlines, Delta Air Lines та American Airlines.

Нагадуємо:

Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.

Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.

Після заворушень і зіткнень, що відбулися між арабськими та єврейськими жителями, влада в ізраїльському місті Лод оголосила про втрату контролю над містом. Армія ж Ізраїлю заявляє про ліквідацію двох ключових фігур розвідки ХАМАС.

Понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого сектора.

Економічна правда