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За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

Понедельник, 17 мая 2021, 15:15
 

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули 7,22 млн грн (за прошлый аналогичный период - 4,76 млн грн).

Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, подводя итоги работы новой команды за 6 месяцев, передает Правительственный портал.

Отмечается, что за полгода в ведомство поступило 13,4 тыс предложений, заявлений и жалоб потребителей - это на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Около половины всех обращений касались качества предоставления услуг. На втором месте - обращения по качеству непродовольственных товаров. На третьем - обращения по приобретению товаров через интернет. Другие обращения касались качества продовольственных товаров.

По итогам обращений Госпродпотребслужба проверила 2929 предприятий потребителей и обнаружила 821 нарушения. Из всех обращений, поступивших в Госпродпотребслужбу за это время, удовлетворено 7035. За прошлый аналогичный период таких обращений было 5034", - говорится в сообщении.

Напомним:

Молоко и молочные продукты (особенно, сливочное масло) являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют.

Экономическая правда

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Госпродпотребслужба продукты деньги

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