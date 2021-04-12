В Госпродпотребслужбе рассказали, какие продукты в Украине подделывают чаще всего
Молоко и молочные продукты (особенно, сливочное масло) являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
"Наличие жиров немолочного происхождения - самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений - несоответствие маркировки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 85 плановых и 2908 внеплановых проверок - изъяли из оборота более 31 тонны продуктов.
Больше всего изъяли:
- молока и молочных продуктов (свыше 6 тонн);
- рыбы (4,7 тонн);
- мяса птицы (3,3 тонны);
- мяса и мясопродуктов (более 2 тонн).
"Также было принято 49 решений о приостановлении оборота пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписано штрафов на сумму более 1,6 млн гривен", - добавили в ведомстве.
Экономическая правда
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