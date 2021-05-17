Мининфраструктуры начинает экспериментальный проект доступа к рынку речных перевозок - правительство одобрило соответствующее постановление.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что постановлением вводится реализация проекта ло 31 декабря 2021 года с целью создания благоприятных условий для субъектов хозяйствования для доступа к рынку речных перевозок.

"Развитие внутренних водных путей - один из главных приоритетов министерства.

Вышеупомянутым проектом мы создаем благоприятные условия для доступа к рынку речных перевозок для субъектов хозяйствования, в частности для иностранных невоенных судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры Украины о судоходстве на внутренних водных путях, без получения одноразовых временных разрешений", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, учитывая насущные потребности рынка в условиях развития водных перевозок, внедрение этого проекта позволит обеспечить конкурентоспособность речных портов по сравнению с морскими портами, где не предусмотрено получение каких-либо разрешений.

А также - увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 3 декабря 2020 года приняла в целом законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.

Экономическая правда