Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте: что он предусматривает

Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.

Соответствующее решение поддержали 276 нардепов.

"Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику.

Мы учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению. Благодарен всем, кто был неравнодушен и присоединился к этому процессу, а также народным депутатам за принятое решение", - прокомментировал в Telegram принятия закона министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей.

"Переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт. Например, 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет", - добавил министр.

Также, по его словам, предусмотрено создание Госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены.

Кроме этого, как отметил Криклий, новый закон позволит:

обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

провести дерегуляции отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

Напомним:

Ранее ЕС заявил о критическом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Экономическая правда