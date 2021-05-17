Курс гривни к доллару немного укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 мая на уровне 27,61 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,48 грн (на 14 мая - 33,37 гривни).

Напоминаем:

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда