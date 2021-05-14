Закрытие межбанка: гривня укрепилась

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,53 - 27,55 гривни;

Евро - 33,42 - 33,44 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,70 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,63 гривни, евро - 33,15 - 33,51 гривни.

Напоминаем:

14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 14 мая на уровне 27,63 гривни.

Экономическая правда