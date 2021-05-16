Гендиректор Укроборонпрома: иностранцы могли бы быть членами наблюдательного совета будущих оборонных компаний

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев прокомментировал законопроект № 3822, по его мнению иностранцы могли бы быть членами наблюдательного совета будущих холдинговых оборонных компаний, отметив, что этот вопрос являются дискуссионными и должен быть решен профильным комитетом Верховной Рады.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Первый деловой".

Относительно функций Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в управлении Укроборонпромом:

Министерство должно предлагать кандидатов в наблюдательные советы холдинговых компаний, которые будут созданы в результате корпоратизации Укроборонпрома.

По большинству независимых членов и возможности иностранцев занимать должности в наблюдательном совете корпоратизированного Укроборонпрома

Гусев отметил, что в разных странах оборонные компании имеют различную практику в вопросе формирования наблюдательного совета.

По его мнению иностранцы могли бы быть членами наблюдательного совета будущих холдинговых оборонных компаний, отметив, что этот вопрос являются дискуссионными и должен быть решен профильным комитетом Верховной Рады.

Также Гусев отметил, что ключевым для Укроборонпрома является корпоратизация и создания эффективной системы корпоративного управления.

"Согласно Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями, государство должно отделить свою функцию как собственника от функции разработчика политики. Поскольку Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности является разработчиком политики в сфере оборонного промышленного комплекса, вхождение представителей этого министерства в состав наблюдательного совета корпоратизированного Укроборонпрома может приводить к конфликту интересов в таких членов наблюдательного совета.

Руководящими принципами ОЭСР определено, что состав наблюдательного совета госкомпании должно обеспечивать независимость суждения этого органа. На практике этот принцип вообще реализуется через обеспечение в составе наблюдательного совета большинства независимых членов", - прокомментировали его слова в материале для ЭП эксперты по корпоративному управлению.