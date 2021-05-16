Аналитики: до сих пор нет информации, что правительство рассмотрело финотчет Укрзализныци с миллиардными убытками 2020 года

Аналитики заявляют, что пока отсутствует информация, которая о том, что Кабмин рассмотрел финансовые результаты "Укрзализныци" по итогам 2020 года, когда компания получила чистый убыток в размере 11,9 миллиардов.

Об этом говорится в материале ЭП.

На годовом общем собрании акционеров "Укрзализныци" от 21 апреля 2021 Кабинет Министров Украины как акционер "Укрзализныци" утвердил результаты деятельности компании в 2019 году. В частности, на этом общем собрании Кабмин утвержден годовой отчет "Укрзализныци", включая финансовую отчетность, а также отчеты наблюдательного совета и правления за 2019 год.

"Здесь не было опечатки. Вышеупомянутое решение Кабмина было утверждено по итогам 2019 года, а не 2020 года", - говорится в сообщении

Аналитики заявляют, что пока отсутствует информация, которая гласила бы, что Кабмин рассмотрел годовой отчет, финансовую отчетность, отчеты наблюдательного совета и правления, а также принял решение о распределении прибыли "Укрзализныци" по итогам 2020 года.

В соответствии с Законом Украины "об акционерных обществах" утверждение годовой отчетности и принятия решения о распределении прибыли относится к вопросам, которые обязательно должны рассматриваться на годовом общем собрании акционеров.

Напоминаем:

По результатам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн. До сих пор Правительство не делало никаких заявлений относительно таких результатов деятельности компании.