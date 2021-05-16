Роза Ветров открыла продажи билетов на новый внутренний рейс

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) открыла продажи билетов на рейс из Киева в Кривой Рог и опубликовала расписание полетов.

Об этом сообщает avianews.

В сообщении указывается: что маршрут запустят с 9 июня.

Цены

При бронировании за 3 месяца до вылета, цена стартует от 650 грн в одну сторону и от 1,4 тыс грн в обе стороны.

При бронировании билетов ближе к вылету, цена стартует от 1050 гривен в одну сторону и 2200 грн в две стороны.

Багаж

Все авиабилеты "Розы Ветров" на внутренние рейсы включают 7 кг ручной клади и одно место багажа с весом до 23 кг.

Расписание

Киев 20:35 – Кривой Рог 21:55, понедельник, среда, четверг

Кривой Рог 07:00 – Киев 08:15, вторник, четверг, пятница

По маршруту Киев – Кривой Рог авиакомпания будет летать три раза в неделю.

Самолет будет вылетать из киевского аэропорта Борисполь в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам.

Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам.

Время в пути составит 1 час 20 минут.

"Такое расписание удобно для совершения деловых поездок в Киев, поскольку человек может вылететь рано утром и не терять один рабочий день. По четвергам расписание позволяет совершать однодневные поездки из Кривого Рога в столицу", – отмечается в сообщении.

Напоминаем:

Ранее авиакомпания запустила рейсы из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр и Харьков. Сейчас маршрут Киев-Одесса обслуживает партнер "Розы Ветров".

24 апреля SkyUp и "Роза Ветров" получили права на четыре маршрута.





