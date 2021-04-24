SkyUp и "Роза Ветров" получили права на четыре маршрута

Госавиаслужба выдала права SkyUp и "Розе Ветров" (Windrose) для полетов на четырех международных и внутренних маршрутах.

Об этом сообщает avianews.

Разрешения оформлены отдельными приказами регулятора №634, 635, 636, 638 от 21 апреля.

SkyUp теперь может совершать регулярные рейсы из Киева и Харькова в Тунис:

Киев-Монастир – три рейса в неделю.

Киев-Джерба — два рейса в неделю.

Харьков-Монастир — один рейс в неделю.

"Роза Ветров" получила разрешение летать из Киева в Кривой Рог неограниченное число раз.

В сообщении указывается, что выданные права имеют неограниченный срок действия.

Также указывается, что получение разрешения не означает, что авиакомпания начнет полеты.

Сейчас Тунис разрешает въезд туристам из Украины, что создает условия для запуска рейсов. Страна не требует проходить карантин по прилету, однако до вылета необходимо сдать ПЦР-тест.

Напоминаем:

25 марта авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака.