На "карантинные" 8 тысяч уже потратили 1 миллиард.

По состоянию на 15 мая на выплаты для предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений ушел 1 миллиард гривен.

Об этом сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль на Фейсбуке.

"Более 1 млрд грн уже выплатила государство людям и бизнеса, который находился в красных карантинных зонах", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія". Заявки принимаются до 18 мая включительно.





