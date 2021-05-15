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На "карантинные" 8 тысяч уже потратили 1 миллиард

Суббота, 15 мая 2021, 18:00
 

На "карантинные" 8 тысяч уже потратили 1 миллиард.

По состоянию на 15 мая на выплаты для предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений ушел 1 миллиард гривен.

Об этом сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль на Фейсбуке.

"Более 1 млрд грн уже выплатила государство людям и бизнеса, который находился в красных карантинных зонах", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія". Заявки принимаются до 18 мая включительно.



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карантин бизнес

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