"Это проект РФ": Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС, по его словам, Россия пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Позвольте мне добавить несколько слов об общих заботах, которые нам накинула опасная Белорусская АЭС. Строитель электростанции - Россия - не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния.

Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце", - заявил Науседа.

Напомним:

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.

Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить запуск "опасной Белорусской атомной электростанции", которая расположена у литовской границы.

Позиция Литвы заключается в том, что новая белорусская АЭС, расположенная в 50 километрах от Вильнюса, опасна и может использоваться Кремлем как инструмент политического давления и на Беларусь, и на страны Балтии.

Экономическая правда