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Комбинаты Ахметова, "дочка" американской агрокомпании и госпредприятие получили больше всего возмещения НДС за апрель

Суббота, 15 мая 2021, 10:00
 

В апреле плательщикам НДС возмещено 12,4 миллиардов НДС из государственного бюджета. ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения в апреле. 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в своем telegram. 

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за апрель

  1. ГП "САНТРЕЙД" - 950 млн. грн, 
  2. ГП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" - 788 млн. грн, 
  3. ОАО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 700 млн. грн, 
  4. ПАО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" - 556 млн. грн, 
  5. ЧАО "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" - 500 млн. грн. 

"Первое место занимает представитель аграрной сферы - ГП "САНТРЕЙД" - дочернее предприятие американской агропромышленной компании Bunge, осуществляет закупку сырья для этой компании, и является крупным экспортером зерновых и масличных культур" - отмечается в сообщении. 

Второе место среди крупнейших получателей возмещения в апреле стал представитель отрасли электроснабжения - государственное предприятие "Гарантований покупець".

 "Скорее всего, это объясняется тем, что в I квартале 2021 это госпредприятие заплатило за приобретенную электроэнергию рекордную сумму - около 22 млрд грн" - уточняется в сообщении.

 В том числе: 

  • производителям по "зеленому" тарифу, входящих в состав балансирующей группы гарантированного покупателя - более 18 млрд грн. 
  • ГП НАЭК "Энергоатом" и "Укргідроенерго" около 3,5 млрд грн., в том числе по "зеленому" тарифу. 

Сообщается, что в общем проведено 3531 успешную операцию по возмещению НДС. 

Среднее время между подачей заявления и выплатой бюджетного возмещения - 35 суток, это так же как и в марте.  

Средняя сумма по сделке - 3,5 млн грн, так же как в марте.

Напоминаем: 

Трейдер Веревского, комбинаты Ахметова и "дочка" американской агрокомпании получили всего возмещения НДС за март.



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ПДВ Веревский Ахметов

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