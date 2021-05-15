Комбинаты Ахметова, "дочка" американской агрокомпании и госпредприятие получили больше всего возмещения НДС за апрель

В апреле плательщикам НДС возмещено 12,4 миллиардов НДС из государственного бюджета. ТОП-5 компаний по объемам бюджетного возмещения в апреле.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в своем telegram.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за апрель

ГП "САНТРЕЙД" - 950 млн. грн, ГП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" - 788 млн. грн, ОАО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 700 млн. грн, ПАО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" - 556 млн. грн, ЧАО "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" - 500 млн. грн.

"Первое место занимает представитель аграрной сферы - ГП "САНТРЕЙД" - дочернее предприятие американской агропромышленной компании Bunge, осуществляет закупку сырья для этой компании, и является крупным экспортером зерновых и масличных культур" - отмечается в сообщении.

Второе место среди крупнейших получателей возмещения в апреле стал представитель отрасли электроснабжения - государственное предприятие "Гарантований покупець".

"Скорее всего, это объясняется тем, что в I квартале 2021 это госпредприятие заплатило за приобретенную электроэнергию рекордную сумму - около 22 млрд грн" - уточняется в сообщении.

В том числе:

производителям по "зеленому" тарифу, входящих в состав балансирующей группы гарантированного покупателя - более 18 млрд грн.

ГП НАЭК "Энергоатом" и "Укргідроенерго" около 3,5 млрд грн., в том числе по "зеленому" тарифу.

Сообщается, что в общем проведено 3531 успешную операцию по возмещению НДС.

Среднее время между подачей заявления и выплатой бюджетного возмещения - 35 суток, это так же как и в марте.

Средняя сумма по сделке - 3,5 млн грн, так же как в марте.

Напоминаем:

Трейдер Веревского, комбинаты Ахметова и "дочка" американской агрокомпании получили всего возмещения НДС за март.





