Зеленский подписал закон о продлении действия пошлины на экспорт лома

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий на 5 лет - до 15 сентября 2026 года - срок действия ставки вывозной пошлины 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов.

Об этом сообщает Офис президента.

"Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Кроме того, этот документ будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, ведь каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 т CO2, 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Переработка лома на сталь требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья", - заявили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напоминаем:

Таможенная пошлина в размере 58 евро за тонну будет действовать при вывозе стального лома еще 5 лет, до сентября 2024 года - за соответствующий законопроект 27 апреля проголосовал 291 депутат парламента при минимально необходимых 226.

Верховная Рада в сентябре 2016 года поддержала введение пошлины на экспорт лома с целью стабилизации работы украинского ГМК.

В соответствии с принятым тогда законом действие пошлины заканчивается в сентябре 2021 года.

Экономическая правда