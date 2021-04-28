Рада продлила пошлину на экспорт лома

Таможенная пошлина в размере 58 евро за тонну будет действовать при вывозе стального лома еще 5 лет, до сентября 2024 года.

За соответствующий законопроект 27 апреля проголосовал 291 депутат парламента при минимально необходимых 226.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается критическая важность стального лома для работы украинского горно-металлургического комплекса, дающего около 10% ВВП, 35% товарного экспорта и 200 тыс рабочих мест.

При этом в настоящее время не существует технологии производства стали без металлолома.

"Его дефицит удалось преодолеть благодаря действию пошлины - в 2020 году он уменьшился практически до нуля с уровня 20% в 2016 году. Пошлина действует эффективно", – заявил один из авторов законопроекта Дмитрий Кисилевский.

Он отметил, что при экспорте 1 тонны лома Украина получает чуть меньше 2 тыс грн, тогда как 1 тонна того же лома, переработанного в готовую стальную продукцию, дает уже около 8 тыс грн налогов.

Кисилевский отметил, что экспортная пошлина на лом не противоречит международным обязательствам Украины – поскольку это временная и не дискриминационная мера, соответствующая положениям ВТО об исключениях из общих правил торговли по соображениям безопасности.

Напоминаем:

Верховная Рада в сентябре 2016 года поддержала введение пошлины на экспорт лома с целью стабилизации работы украинского ГМК.

В соответствии с принятым тогда законом действие пошлины заканчивается в сентябре 2021 года.

Экономическая правда