Минфин представил на рассмотрение Кабмина Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Минфин 14 мая подал на рассмотрение Кабмина Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Правительство должно одобрить бюджетную декларацию до начала июня, после чего документ передадут на рассмотрение в Верховную Раду.

Отмечается, что бюджетная декларация является основой для составления проекта государственного бюджета Украины на следующий год, определяя основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.

"Этот документ составляется в соответствии с целями и приоритетами, определенными Программой деятельности Кабинета Министров Украины, прогнозных и программных документов экономического и социального развития, в частности, Национальной экономической стратегии до 2030 года", - пояснили в Минфине.

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Напомним:

В декабре 2018 года Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования", которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

В январе 2021 года Минфин начал процесс подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы - документа, который определяет основы бюджетной политики и показатели госбюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

Экономическая правда