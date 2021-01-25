Минфин начал процесс подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы - документа, который определяет основы бюджетной политики и показатели госбюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Реализация среднесрочного бюджетного планирования - это один из приоритетов работы правительства и Минфина. Это системный подход к формированию бюджетной политики, который обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов", - заявили в ведомстве.

"Для нас очень важна независимое экспертное мнение и получение обратной связи, чтобы услышать, какой прогресс у нас есть, где нет, какое видение у представителей гражданского общества тех вызовов, которые стоят перед страной и на повестке дня работы правительства", - заявил на встрече с экспертами по финансово-экономическим вопросам министр Сергей Марченко.

Отмечается, что всем главным распорядителям государственного бюджета было отправлено инструктивное письмо, подписанное министром, по подготовке предложений к трехлетней Бюджетной декларации.

Предложения включают следующее:

цели государственной политики, которые предполагается реализовать в среднесрочной перспективе;

перечень бюджетных программ, которые будут направлены на реализацию определенных целей государственной политики;

информацию об изменениях в структуре бюджетных программ распорядителя на три года;

перечень информации отраслевой направленности, которую необходимо для подготовки Бюджетной декларации.

Указанная выше информация должна быть подана Минфину до 15 февраля 2021 года, согласно календарю бюджетного процесса.

Напомним:

В декабре 2018 года Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования", которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

Экономическая правда