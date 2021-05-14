Официальный курс на 17 мая: гривня ослабла к евро
Пятница, 14 мая 2021, 19:30
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 мая на уровне 27,61 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,48 грн (на 14 мая - 33,37 гривни).
Напоминаем:
14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 14 мая на уровне 27,63 гривни.
Экономическая правда
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