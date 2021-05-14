Строительство аэропорта "Днепр" продолжается - Криклий

Несмотря на остановку финансирования Антимонопольным комитетом, строительные работы в аэропорту "Днепр" продолжаются.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Строительство нового аэропорта и терминала не останавливалось и не останавливается. Сегодня получено разрешение от ГАСИ, и уже завтра начинаются основательные работы в 2 смены", - заявил он. На объекте будет работать 30 единиц тяжелой строительной техники.

Криклий добавил, что министерство работает с Антимонопольным комитетом, чтобы "как можно быстрее ответить на их вопросы, продолжая тем временем работы".

Напоминаем:

Антимонопольный комитет Украины прекратил предоставление 1,5 миллиарда гривен государственной помощи на строительство аэропорта аэропорта в Днепре, ведь Министерство инфраструктуры не сообщило вовремя Комитету о соответствующих планах.

Экономическая правда