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Строительство аэропорта "Днепр" продолжается - Криклий

Пятница, 14 мая 2021, 18:12
 

Несмотря на остановку финансирования Антимонопольным комитетом, строительные работы в аэропорту "Днепр" продолжаются.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Строительство нового аэропорта и терминала не останавливалось и не останавливается. Сегодня получено разрешение от ГАСИ, и уже завтра начинаются основательные работы в 2 смены", - заявил он. На объекте будет работать 30 единиц тяжелой строительной техники.

Криклий добавил, что министерство работает с Антимонопольным комитетом, чтобы "как можно быстрее ответить на их вопросы, продолжая тем временем работы".

Напоминаем:

Антимонопольный комитет Украины прекратил предоставление 1,5 миллиарда гривен государственной помощи на строительство аэропорта аэропорта в Днепре, ведь Министерство инфраструктуры не сообщило вовремя Комитету о соответствующих планах.

Экономическая правда

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Днипро аэропорт Мининфраструктуры

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